Президент США Джо Байден заявил, что из участников Четырёхстороннего диалога по безопасности в стороне от санкций против России осталась только Индия. Как подчеркнул лидер американской нации, в Нью-Дели "даже не осудили" Москву за спецоперацию на Украине.
Как подчеркнул Байден, альянс должен выступать "единым фронтом" в подобных решениях.
"Мы выступили единым фронтом в НАТО и в Тихоокеанском регионе", — цитирует Байдена Reuters. — За возможным исключением Индии, позиция которой несколько шаткая, Япония и Австралия выступили очень сильно".
Ранее премьер-министр Индии пояснял, что Нью-Дели находится в тесных отношениях с Москвой. Позже индийская сторона воздержалась на голосовании по принятию резолюции против России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.