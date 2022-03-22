Reuters: Байдена возмутила политика Индии в отношении РФ: "Даже не осудили"

Президент США Джо Байден заявил, что из участников Четырёхстороннего диалога по безопасности в стороне от санкций против России осталась только Индия. Как подчеркнул лидер американской нации, в Нью-Дели "даже не осудили" Москву за спецоперацию на Украине.

Как подчеркнул Байден, альянс должен выступать "единым фронтом" в подобных решениях.

"Мы выступили единым фронтом в НАТО и в Тихоокеанском регионе", — цитирует Байдена Reuters. — За возможным исключением Индии, позиция которой несколько шаткая, Япония и Австралия выступили очень сильно".

Ранее премьер-министр Индии пояснял, что Нью-Дели находится в тесных отношениях с Москвой. Позже индийская сторона воздержалась на голосовании по принятию резолюции против России.