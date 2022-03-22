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Автор Ольга Лебедева

Коллапс на дорогах Гамбурга - водители протестуют против роста цен на топливо

Мир

Полиция Гамбурга (Германия) сообщила, что 250 большегрузов перекрыли дороги, требуя "справедливых цен на дизельное топливо”.

 

Сами участники акции протеста против высоких цен на топливо утверждают, что машин было 350+.

Все грузовики были "увешаны" баннерами, на которых написано:

  • "Системно значимым дальнобойщикам нужны справедливые цены на дизельное топливо”
  • "Дизельный грабеж: без нас эта страна была бы на земле”.

Протесты проходят уже во второй раз. Первый собрал 500 участников, которые двигались по городским дорогам, "создавая на них хаос".

Причина возмущения водителей — выросшие в разы цены на топливо.

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Массовые протесты в Германии из-за роста цен на топливо. Перевозчики продуктов бьют тревогу
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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