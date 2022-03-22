Полиция Гамбурга (Германия) сообщила, что 250 большегрузов перекрыли дороги, требуя "справедливых цен на дизельное топливо”.
Сами участники акции протеста против высоких цен на топливо утверждают, что машин было 350+.
Все грузовики были "увешаны" баннерами, на которых написано:
Протесты проходят уже во второй раз. Первый собрал 500 участников, которые двигались по городским дорогам, "создавая на них хаос".
Причина возмущения водителей — выросшие в разы цены на топливо.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.