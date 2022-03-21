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Автор Ольга Лебедева

Словакия готова отдать свои С-300 Киеву - НАТО шлёт на замену комплексы Patriot

Мир

Компоненты системы ПВО НАТО Patriot начали прибывать в Словакию в воскресенье, и их развертывание будет осуществлено в ближайшие дни, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Словакия готова отдать свои С-300 Киеву - НАТО шлёт на замену комплексы Patriot

Система американского производства поставляется в страну в рамках усилий НАТО по укреплению обороны своего восточноевропейского государства-члена в ответ на продолжающуюся спецоперацию России на Украине.

Словакия, которая является частью как НАТО, так и ЕС, имеет население 5,5 миллиона человек и разделяет границу с Украиной длиной 100 км (62 мили).

"Система будет временно развернута на базе ВВС Sliac. Рассматриваются дальнейшие районы развертывания … таким образом, зонт безопасности охватывает максимально возможную часть территории Словакии”, -написал Надь в Facebook.

  • Система Patriot была предоставлена Братиславе другими членами НАТО Германией и Нидерландами и будет обслуживаться войсками из этих стран.
  • Ожидается, что боевая группа блока в Словакии будет насчитывать 2100 человек.

Напомним, на прошлой неделе Над заявил, что Словакия готова ответить на просьбу Украины и передать свою систему С-300 Киеву, но только если будет предоставлена "надлежащая замена".

Москва предостерегла Запад от отправки передовых систем ПВО на Украину, заявив, что поставки будут уничтожены.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато словакия
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