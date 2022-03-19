Коротченко: натовские С-300 будут уничтожены на границе Украины

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь озвучил готовность страны направить на Украину несколько комплексов ПВО С-300. Военный эксперт Игорь Коротченко заверил, что системы сразу превратятся в первоочередную цель для армии России.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь накануне объявил, что если Североатлантический альянс или США поставят его стране новые системы противовоздушной обороны, Братислава готовила направить несколько комплексов С-300 на Украину, сообщает РИА Новости. Ближайшее будущее такого "подарка" киевскому режиму предсказал военный специалист Игорь Коротченко.

По словам эксперта, не успеют комплексы пересечь границу Украины, как тут же превратятся в законную цель для Вооруженных сил России. Можно не сомневаться, что российские ВКС сразу получат задачу немедленно ликвидировать эти системы ПВО.

"Речь будет идти о легитимной военной цели для авиации РФ, и которая должна будет реагировать без промедления", - уверен Коротченко.

Причём специалист уточнил, что когда российская авиация или отечественные высокоточные ракеты уничтожат караван с зарубежной военной техникой на Украине, происшествие не станет поводом для прямого военного конфликта между НАТО и Россией.

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