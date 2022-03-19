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Автор Дмитрий Плотников

Коротченко: натовские С-300 будут уничтожены на границе Украины

Политика

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь озвучил готовность страны направить на Украину несколько комплексов ПВО С-300. Военный эксперт Игорь Коротченко заверил, что системы сразу превратятся в первоочередную цель для армии России.

Коротченко: натовские С-300 будут уничтожены на границе Украины

Министр обороны Словакии Ярослав Надь накануне объявил, что если Североатлантический альянс или США поставят его стране новые системы противовоздушной обороны, Братислава готовила направить несколько комплексов С-300 на Украину, сообщает РИА Новости. Ближайшее будущее такого "подарка" киевскому режиму предсказал военный специалист Игорь Коротченко.

По словам эксперта, не успеют комплексы пересечь границу Украины, как тут же превратятся в законную цель для Вооруженных сил России. Можно не сомневаться, что российские ВКС сразу получат задачу немедленно ликвидировать эти системы ПВО.

"Речь будет идти о легитимной военной цели для авиации РФ, и которая должна будет реагировать без промедления", - уверен Коротченко.

Причём специалист уточнил, что когда российская авиация или отечественные высокоточные ракеты уничтожат караван с зарубежной военной техникой на Украине, происшествие не станет поводом для прямого военного конфликта между НАТО и Россией.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина словакия игорь коротченко
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