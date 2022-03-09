За любые эксперименты по поставкам оружия в место военной спецоперации на Украине, за отправку так называемых "добровольцев" обязательно последует ответственность.
Это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что российские послы донесли это до стран пребывания.
Также сегодня планируется вылет главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию на Анталийский форум, где планируется его контакт с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
А тем временем, Минобороны Великобритании запретило своим военным отправляться на Украину, пригрозив дисциплинарными и административными мерами.
Кстати, в Европейском парламенте поднят вопрос о санкциях против стран, поддерживающих специальную операцию на Украине. В обращении к ЕК депутат от Германии Маркус Бухайт предложил приостановить переговоры о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз или заблокировать счета других стран.
"Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла... Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?" — вопрошает европейский чиновник.
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