Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнёрстве

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек рассказал, что Германия и Катар пришли к некоторым договорённостям относительно долгосрочного энергетического партнёрства. Об этом политик сказал во время визита в Доху, где он встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, сообщает РИА Новости.

По словам Хабека, это решение даёт действительно сильный импульс. При этом он не стал озвучивать какие-либо конкретные данные о параметрах этого сотрудничества.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что ФРГ и другие члены военно-политического блока НАТО не собираются проводить боевые действия на территории Украины.

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