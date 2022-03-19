Украина перекрыла железнодорожное сообщение с Белоруссией

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что обращался с призывом к белорусским железнодорожникам, чтобы они не выполняли преступные приказы и не везли железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал единственный момент, который поможет Украине достойно выйти из создавшегося положения. Белорусский лидер советует президенту Украины Владимиру Зеленскому не упустить свой шанс. Лукашенко также убеждён, что Россия справится с спецоперацией на Украине без посторонней помощи.

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