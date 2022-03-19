Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Запад может одним звонком остановить бои на Украине. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет своей страной самостоятельно, и все действия, которые он предпринимает сейчас, продиктованы американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Такое мнение Лукашенко выразил в интервью японскому TBS, видео которого размещено на Youtube-канале белорусского Агентства теленовостей.
"Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона… спутниковая связь с (президентом США) Байденом и премьером Англии Джонсоном… Нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этого конфликта. И к вечеру он закончится", — высказал он.
Однако белорусский лидер сделал акцент на том, что Западу не выгодно завершать этот конфликт, поэтому такого звонка не будет.
Ранее американское издание The Hill сообщило в своей новой статье, что слова Зеленского, сказанные перед конгрессом США, о роли Байдена в разрешении конфликта на Украине стали подарком для республиканцев - теперь это новый аргумент в политической борьбе.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Американская журналистка заявила, что новости о нынешнем украинском конфликте "полны дезинформации" и о том, что НАТО финансирует "Азов"*.