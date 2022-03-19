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Автор Елена Федорова

Один звонок Зеленскому из США может остановить бои на Украине, заявил Лукашенко

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Запад может одним звонком остановить бои на Украине. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет своей страной самостоятельно, и все действия, которые он предпринимает сейчас, продиктованы американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Один звонок Зеленскому из США может остановить бои на Украине, заявил Лукашенко

Такое мнение Лукашенко выразил в интервью японскому TBS, видео которого размещено на Youtube-канале белорусского Агентства теленовостей.

"Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона… спутниковая связь с (президентом США) Байденом и премьером Англии Джонсоном… Нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этого конфликта. И к вечеру он закончится", — высказал он.

Однако белорусский лидер сделал акцент на том, что Западу не выгодно завершать этот конфликт, поэтому такого звонка не будет.

Ранее американское издание The Hill сообщило в своей новой статье, что слова Зеленского, сказанные перед конгрессом США, о роли Байдена в разрешении конфликта на Украине стали подарком для республиканцев - теперь это новый аргумент в политической борьбе.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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