The Hill: Зеленский подставил Байдена, выступая перед конгрессом США

Слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные перед конгрессом США, о роли американского лидера Джо Байдена в разрешении конфликта на Украине стали подарком для республиканцев — теперь это новый аргумент в политической борьбе. Об этом сообщило американское издание The Hill в своей новой статье.

"Во время выступления перед членами конгресса Зеленский демонстративно подчеркнул, что именно Байден должен сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Теперь демократы занервничали, ведь он подарил республиканцам новый аргумент в политической борьбе", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что республиканцы уже в течение нескольких месяцев пытаются создать впечатление, что Байден слаб как лидер, и слова президента Украины могут стать новым поводом для разжигания розни перед промежуточными выборами в Палату представителей США.

Ранее Байден заявил, что выступление Зеленского перед Конгрессом США было страстным и убедительным. Стало известно, что украинский лидер попросил предоставить Украине системы противоракетной обороны, в том числе советские С-300, а также установить гуманитарную бесполётную зону над страной. Кроме того, он призвал ограничить доступ к портам для российских поставщиков, а американские корпорации уйти из РФ.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен