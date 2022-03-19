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Автор Елена Былкина

Лукашенко дал совет Украине, как достойно выйти из создавшегося положения

Политика

Александр Лукашенко убеждён, что настал единственный момент, который поможет Украине достойно выйти из создавшегося положения. Глава Белоруссии советует Владимиру Зеленскому не упустить свой шанс.

Лукашенко дал совет Украине, как достойно выйти из создавшегося положения

"Сейчас возможно единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент", — цитирует слова лидера Белоруссии Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД выразила своё мнение по этому поводу.

"У них этот момент длился 7 лет, когда Москва уговаривала киевских утопистов выполнить Минские договорённости. Выполнили бы взятые на себя обязательства, жили бы все в мире и согласии. Но воли не хватило выйти из-под ручного управления кураторов", — объяснила свою позицию дипломат.

Александр Лукашенко убеждён, что Россия справится с спецоперацией на Украине без посторонней помощи. Он подчеркнул, что Минск продолжает соблюдать нейтралитет в отношении происходящего на Украине.

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Сильная речь Лукашенко! Украина: что происходит? | Ответ Зеленскому | Железный занавес | Санкции
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы мария захарова владимир зеленский александр лукашенко
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