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Автор Екатерина Широкова

В Киеве рассказали, на сколько "затянутся" переговоры Украины и России

Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк предположил, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель.

Как подчеркнул Подоляк, украинские представители ежедневно ведут переговоры в режиме онлайн с российской стороной.

"Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше", — рассказал советник главы офиса президента в беседе с Bloomberg.

С начала спецоперации представители российской и украинской делегации встречались трижды на территории Белоруссии. Как ранее заявлял глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский, переговорный процесс сконцентрирован на денацификации, демилитаризации и внеблоковый статус Незалежной.

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