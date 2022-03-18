Что Зеленский хочет сказать своим странным внешним видом, объяснила имиджмейкер

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский удивляет общественность не только своими неоднозначными высказываниями, но и фактурным внешним видом. Даже во время важных международных мероприятий, таких, как выступление в Конгрессе США, Зеленский выбирает простую футболку вместо строгого костюма в сочетании с трёхдневной щетиной.

Многие подвергли критике такой неуместный образ "вояки, только что вышедшего из окопов", который совсем не к лицу главе государства. Это тем более странно при том, что у Зеленского есть свой личный стилист, о чём не раз говорила его жена.

Как считает имиджмейкер и глава Союза пиарщиков России Мария Тарханова, вполне возможно, что Зеленский во время важных переговоров в в последнее время "включает актёра" (что для него не так уж и сложно, учитывая, что он и так актёр в прошлом), пытаясь вызвать у общественности сострадание и жалость.

"Очевидно, что своим потрепанным видом Зеленский подает сигнал о том, что ему не до белых воротничков. Это игра на публику. Послание однозначно прочитывается так: "Посмотрите на меня, и поймите в каком состоянии моя страна", — пояснила имиджмейкер в беседе сайту KP.RU.

Тарханова уверена, что президент — это лицо страны, и он обязан выглядеть соответствующим образом при любых обстоятельствах. Однако демонстративное поведение Зеленского на публике и его пренебрежение общепринятыми правилами показывает, как сильно он не уважает окружающих и не хочет подчиняться правилам.

По мнению имиджмейкера, такая позиция не принесёт Зеленскому желаемых плодов, к тому же образ "брутального революционера" нельзя назвать модным.

Помимо странного внешнего вида, поведение Зеленского во время встреч и интервью тоже вызывает вопросы. Некоторые врачи подозревают украинского президента в употреблении наркотических веществ.

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