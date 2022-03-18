В Британии предрекли США скорый упадок из-за их позиции по Украине

Политика Вашингтона в отношении Москвы и ситуации на Украине приведёт Соединённые Штаты к скорому упадку, уверен бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

"Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень чётко рисуют картину империи, которая находится в шаге от скорого упадка", — ответил Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.

Он отметил, что США потеряли былую мощь и в будущем пострадают от последствий антироссийских санкций, которые выразятся в повышенных ценах внутри страны и недовольстве граждан. Что касается европейских союзников, то они постепенно будут отказываться поддерживать Вашингтон и Лондон, поскольку находятся в экономической зависимости от РФ.

Ранее Галлоуэй отметил, что США и Европа будут вынуждены заплатить большую цену за самоубийственную миссию Североатлантического альянса, направленную на сдерживание России.

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