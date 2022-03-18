США установили линию связи с Москвой для недопущения вооружённого конфликта

Вашингтон и его партнёры создали прямую линию связи с Москвой. Причиной послужило желание не допустить столкновение России и военно-политического блока НАТО из-за недопонимания.

Как написали в Bloomberg, российская армия пока не провоцировала конфликт с альянсом. Однако американские власти намерены полностью исключить возможность происшествия, подчеркнули журналисты. Они добавили, что для этого солдаты НАТО чаще патрулируют территорию, разворачивают ПВО Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что альянс НАТО не станет принимать Киев в своё объединение. Как подчеркнул лидер страны, политика "открытых дверей" оказалась ложью.

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