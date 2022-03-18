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Автор Евгения Васильева

Путин осудил новые требования Киева: "Стремится затянуть переговорный процесс"

Мир

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Киев намеревается затягивать переговоры с Москвой. По словам президента, украинские власти сообщают всё новые нереалистичные требования.

Путин осудил новые требования Киева: "Стремится затянуть переговорный процесс"

"Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", — написали на официальном сайте президента России.

Вместе с этим Путин в ходе телефонного разговора с Шольцем напомнил ему о ракетных атаках ВСУ на Донецк и Макеевку. Как подчеркнул лидер РФ, данные военные преступления проигнорировали западные политики. Известно, что инициатором диалога был канцлер Германии.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что глава его страны Владимир Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Чтобы переговоры состоялись, необходимо закончить работу над мирными соглашениями.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу донецк олаф шольц михаил подоляк владимир путин владимир зеленский
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