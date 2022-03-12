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Автор Ольга Лебедева

Платформе соцсетей Meta законы и ООН - не указ

Мир

ООН осудила сервисы Meta, которые разрешают теперь публиковать националистические высказывания и призывы к насилию в отношении россиян.

Платформе соцсетей Meta законы и ООН - не указ

"Мы решительно выступаем против любых разжиганий ненависти, всех призывов к насилию. Такой язык просто неприемлем с какой бы стороны он ни исходил”, — сказал Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генсека ООН Антонио Гутерриша, во время брифинга.

Но команде Цукерберга "наплевать"

Meta, со своей стороны, с мнением международной организации не согласна. Президент платформы соцсетей по глобальным вопросам и экс-заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг опубликовал заявление, в котором сказано, что "главная цель платформы состояла в том, чтобы позволить украинцам выразить свой гнев по поводу российского вторжения". А само решение — совершенно противозаконное — назвал "временной мерой".

"Я хочу быть предельно ясным: наша политика сосредоточена на защите прав людей выражать свой гнев в ответ на вторжение в их страну, которые являются своего рода самообороной. Дело в том, что, если бы мы применяли нашу стандартную политику без каких-либо корректировок, мы бы сейчас удаляли контент от простых украинцев, выражающих свое сопротивление и ярость по отношению к вторгшимся военным силам. И вот это справедливо считалось бы неприемлемым”, — заявил Клегг.

По его словам, политика разрешения русофобии будет применяться только "в самой Украине”. О том, будет ли разрешено жителям других стран выражать свою "ярость” и призывать к насилию против российских войск и президента, а также будет ли ненавистнический контент доступен для просмотра за пределами Украины господин экс-чиновник предпочёл промолчать, уточнив лишь, что

"В политике Meta в отношении разжигания ненависти в отношении русского народа нет никаких изменений. Мы не потерпим русофобии или какой-либо дискриминации, притеснений или насилия в отношении русских на нашей платформе".

Напомним, об изменении в политике Meta стало известно в четверг с подачи Reuters. Россия отреагировала блокировкой Facebook и, как сообщается, 14 марта его судьбу разделит Instagram.

Генеральный прокурор России пошел еще дальше, попросив суд запретить платформы Meta в целом, обозначив его как экстремистскую организацию.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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