Захарова: в РФ ждут комментариев Meta по поводу разрешения призывов к насилию

В Москве ожидают от американской корпорации Meta официальной реакции в связи с появившейся в СМИ информации об изменении правил модерации в Facebook и Instagram и временном снятии ограничений на публикацию материалов с призывами к насилию в отношении россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия "Мета" разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации", — написала представитель министерства в Telegram.

Захарова также поинтересовалась, кем конкретно инициированы и утверждены новые инструкции по модерации, в случае если они действительно есть.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms Inc комментария по поводу распространения в интернете информации об изменениях в правилах модерации в Facebook и Instagram, касающихся россиян, в том числе военных.

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