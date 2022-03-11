Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"

Французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что члены Европейского союза способны объявить ещё один пакет антироссийских ограничительных мер. Вместе с этим президент сообщил о плане объединения направить Киеву 500 миллионов евро.

"Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты на столе", — подчеркнул Макрон, слова которого приводит ТАСС.

Также во время пресс-конференции на встрече представителей ЕС в Версале президент Франции указал на решимость Парижа и Берлина оказывать давление на властей РФ. Ещё Макрон пообещал продолжить "требовательный диалог" с Москвой.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзницы не хотели вводить ограничения против нашей страны. Как отметил политик, с последствиями принятия санкций против России столкнётся весь мир.

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