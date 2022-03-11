EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что члены Европейского союза способны объявить ещё один пакет антироссийских ограничительных мер. Вместе с этим президент сообщил о плане объединения направить Киеву 500 миллионов евро.

Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"

"Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты на столе", — подчеркнул Макрон, слова которого приводит ТАСС.

Также во время пресс-конференции на встрече представителей ЕС в Версале президент Франции указал на решимость Парижа и Берлина оказывать давление на властей РФ. Ещё Макрон пообещал продолжить "требовательный диалог" с Москвой.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзницы не хотели вводить ограничения против нашей страны. Как отметил политик, с последствиями принятия санкций против России столкнётся весь мир.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия франция евросоюз германия йенс столтенберг эммануэль макрон
Sberbank
Новости
Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"
Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией
Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"
Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз
В НАТО назвали условие для отмены антироссийских санкций
МИД Норвегии призвал "заботиться о русских"
"Это её право": Волочкова вступилась за уехавшую из России Пугачёву
Платформа ЯRUS вновь активно борется с кибератаками
Зеленский давно отдаёт приказы из-за границы, заявил депутат Рады
В Домодедово слышна стрельба
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Последние материалы
Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"
Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией
Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"
Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть
Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз
В НАТО назвали условие для отмены антироссийских санкций
МИД Норвегии призвал "заботиться о русских"
"Это её право": Волочкова вступилась за уехавшую из России Пугачёву
Платформа ЯRUS вновь активно борется с кибератаками
Зеленский давно отдаёт приказы из-за границы, заявил депутат Рады
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников