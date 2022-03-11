В НАТО назвали условие для отмены антироссийских санкций

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Запад не хотел объявлять ограничительные меры против России. Как подчеркнул политик, последствия данного решения ощутит всё мировое сообщество.

"Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили", — подчеркнул Столтенберг, слова которого цитирует ТАСС.

Также в ходе своего выступления на дипломатическом мероприятии в Анталье генсек альянса отметил, что действующие санкции в отношении РФ оказали давление на российского лидера Владимира Путина, который запустил военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине. Когда эта миссия закончится, НАТО отменит ограничения, пообещал Столтенберг.

Ранее в Прибалтике оценили ущерб от антироссийских санкций. По словам члена правления ассоциации Latvijas Auto Александра Черкасова, сфера перевозок катастрофически пострадает.

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