Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций

В странах Прибалтики подсчитывают потери от антироссийских санкций. Точнее сказать, подсчитывать особо нечего — по признанию многих предпринимателей, показатели грузооборота сорвались в пике.

"Мы сейчас даже переносим очередное заседание правления изо дня в день, чтобы было о чем разговаривать. На сегодняшний день любые калькуляции бессмысленны! Самый тяжелый вариант рассматриваем: берем "весь транзит равняется нулю" и из этого исходим", — говорит председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш.

Касается подобное состояние дел всего спектра грузовых перевозок и инфраструктуры: морских портов, железных дорог, перевозок грузовым автотранспортом. "То, что сейчас надвигается в плане перевозок, это катастрофа", — отметил, например, член правления ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов.

Морские порты в ближайшие месяцы ожидают рекордного падения грузопотока. Так, грузооборот Рижского порта в Латвии, по прогнозам экономистов, может обвалиться почти на треть. В Клайпедском порту Литвы прогнозируется двукратное падение товарооборота и уже начались массовые сокращения персонала.

Резко ухудшилась ситуация в грузовой авиации. Аэропорт Риги лишился большинства транзитных грузов, которые шли из Китая. Министерство сообщения Латвии прогнозирует падение грузооборота "Латвийской железной дороги" на 85 процентов.

В общем, можно сказать, что транзит через через Латвию, Литву и Эстонию по сути обнуляется. Причём происходит это не на протяжении какого-то периода времени, а одномоменто, отмечает главный редактор RuBaltic. Ru Александр Носович.

Без транспортировки грузов из России и в Россию транзит через пррибалтийские государства, в общем-то, существовать не может. Поскольку Евросоюз закрыл своё небо для российских самолётов и ввёл санкции против "Российских железных дорог", то перевозить по сути нечего.

Как-то компенсировать потери за счёт роста транзита из соседних с Прибалтикой государств нереально, там просто нет такого количества грузов. Может быть, экспорт из Китая? Но у китайских компаний в достатке других маршрутов.

Транзит через прибалтийские государства постепенно сокращался на протяжении нескольких последних лет, российские компании постепенно от него отказывались. Не отказывались компании из Белоруссии, но поскольку и против них были введены ограничительные меры, то и этот транзит фактически обнулился.

Неудивительно, что в прибалтийские предприниматели говорят о "катастрофе". Впрочем, а чего другого было ожидать, коль скоро власти Латвии, Литвы и Эстонии столь рьяно выступили за санкции против России и Белоруссии.