Канада внесла в санкционный список Минобороны РФ

Российское Минобороны оказалось в санкционном списке Канады.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канадское правительство, премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении 32 военных российских организаций.

Помимо Минобороны, в санкционный список попали Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России" и Казанский вертолётный завод.

Также Канада решила ввести санкции в отношении пяти россиян. Сообщается, что под ограничительные меры попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме того, в санкционном списке оказались Елена Евгеньевна Морозова и Игорь Владимирович Янчук, сфера деятельности которых не называется.

По словам Трюдо, попавшим под санкции россиянам запретят вести дела в Канаде, их активы заморозят. Военным организациям из РФ, в отношении которых ввели ограничительные меры, будет запрещено приобретать любую канадскую технику.

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