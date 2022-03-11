Политолог оценил слова Борреля об ошибочности обещаний членства Украины в НАТО

Российская спецоперация на Украине подтолкнула западных политиков к тому, чтобы реалистично взглянуть на ситуацию вокруг этой страны, заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об ошибочности обещаний Киеву членства в НАТО.

"Спецоперация России на Украине как раз в какой-то мере вправляет мозги самим политикам Евросоюза именно потому, что они, наконец-то, вдруг начинают понимать те очевидные вещи, о которых раньше говорила именно Россия", — сказал политолог.

По его мнению, прежние заявления западных политиков по поводу Украины можно объяснить их оторванностью от реальности, а также работой на публику и "выполнением установок".

"Надо Россию троллить по поводу вступления Украины в НАТО, в Евросоюз, вот и делали эти заявления… А сейчас вдруг, хоп, когда дело дошло до конкретики… И вдруг они начинают понимать, как в той пословице "и хочется, и колется, и мама не велит", — заявил Перенджиев.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель признал, что обещания Украине членства в НАТО были ошибкой Запада.

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