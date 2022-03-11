Минобороны РФ заявило о выведении из строя двух украинских военных аэродромов

Российская армия вывела из строя два украинских военных аэродрома. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - цитирует РИА Новости заявление представителя российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 107 объектам украинской военной инфраструктуры. При этом поражены шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, а также 11 мест скопления боевой техники.

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции на Украине силы РФ уничтожили 98 самолётов, 118 беспилотников, более 1040 танков и боевых бронированных машин, 113 РСЗО, около 390 артиллерийских орудий и минометов, а также 843 военных спецавтомобиля.

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