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Автор Юлия Миленина

Участника спецоперации сутки считали погибшим в РФ после странного звонка

Мир

Доброволец из РФ Алексей, участвующий в специальной военной операции по демилитаризации Украины, утверждает: представители "украинской пропаганды" позвонили его родным и сообщили, что он погиб.

Участника спецоперации сутки считали погибшим в РФ после странного звонка

По словам бойца, его целые сутки считали погибшим на родине — в России. Через некоторое время он всё-таки смог созвониться с родственниками, передаёт РИА Новости.

"Объяснил, что всё нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались", — поделился доброволец.

Он подчеркнул: "украинская пропаганда" обзванивает семьи парней из РФ и передаёт "данные об их гибели". Как отметил Алексей, его родных проинформировали, что тело необходимо забрать из Луганской области.

Доброволец также добавил, что находится в Донбассе с 2016 года, а ранее проживал в Сибири.

С 24 февраля ВС РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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