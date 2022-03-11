Доброволец из РФ Алексей, участвующий в специальной военной операции по демилитаризации Украины, утверждает: представители "украинской пропаганды" позвонили его родным и сообщили, что он погиб.
По словам бойца, его целые сутки считали погибшим на родине — в России. Через некоторое время он всё-таки смог созвониться с родственниками, передаёт РИА Новости.
"Объяснил, что всё нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались", — поделился доброволец.
Он подчеркнул: "украинская пропаганда" обзванивает семьи парней из РФ и передаёт "данные об их гибели". Как отметил Алексей, его родных проинформировали, что тело необходимо забрать из Луганской области.
Доброволец также добавил, что находится в Донбассе с 2016 года, а ранее проживал в Сибири.
С 24 февраля ВС РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.