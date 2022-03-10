Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация Вооружённых сил РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Спецоперацию на Украине не получится завершить в ближайшие дни, так как не удалось выполнить некоторые необходимые условия, рассказал эксперт. За двухнедельный период российской армии не удалось полностью окружить одну из группировок ВСУ, чтобы полностью разгромить, а это является большой и серьёзной проблемой, пишет Радио 1.

Если украинская армия отведёт вооружённые силы с Донбасса, ВСУ удастся закрепиться на рубеже Днепра, а значит будет организована новая линия обороны. Её прорыв потребует достаточно большого времени, чтобы киевские власти успели вновь отмобилизовать армию.

"В этой ситуации каждый день и каждая неделя имеют очень серьёзные значения, так как позволяют избегать больших потерь. Сейчас можно сказать, что стремительного блицкрига не получилось", — отметил Стрелков.

Иная точка зрения была озвучена официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. По её словам, военная специальная операция России на Украине идёт строго по плану.

Игорь Стрелков всё же отмечает, что альтернативы разгрому нацистского режима не существует. Пусть спецоперация и займет несколько недель, без её проведения было не обойтись. Но о допущенных Минобороны РФ ошибках надо говорить, чтобы избежать их в будущем.

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