В США признали, что санкции Запала не поставят на колени огромную Россию

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что санкции для России не столь страшны, сколько для Евросоюза. По его словам, экономические ограничения ударят по жителям стран-участниц, тогда как Россию подобным шагом на колени не поставить.

Экономист подчеркнул, что, вероятнее всего, меры, которые планомерно вводит ЕС и Запад, окажутся малоэффективными.

"Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России", — цитирует заявление Сакса для американской прессы РИА Новости.

Кроме того, по мнению экономиста, Россия очень большая страна и располагает огромными ресурсами. Тогда как западные и европейские страны не имеют подобной "роскоши".

"Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить её на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые её придумали", — резюмировал экономист.

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