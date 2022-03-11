Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что санкции для России не столь страшны, сколько для Евросоюза. По его словам, экономические ограничения ударят по жителям стран-участниц, тогда как Россию подобным шагом на колени не поставить.
Экономист подчеркнул, что, вероятнее всего, меры, которые планомерно вводит ЕС и Запад, окажутся малоэффективными.
"Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России", — цитирует заявление Сакса для американской прессы РИА Новости.
Кроме того, по мнению экономиста, Россия очень большая страна и располагает огромными ресурсами. Тогда как западные и европейские страны не имеют подобной "роскоши".
"Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить её на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые её придумали", — резюмировал экономист.
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