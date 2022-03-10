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Автор Валентина Севрюгина

Экономист объяснил, почему UnionPay тоже может попасть под санкции

Экономика

В Центробанке России рассказали, как на текущий момент обстоят дела с платёжными системами в стране. Так, регулятор напомнил россиянам о том, что картами Visa и Mastercard уже нельзя расплачиваться за границей.

Экономист объяснил, почему UnionPay тоже может попасть под санкции

Однако в ЦБ РФ добавили, что держателям карт "Мир" доступны все те же операции, которые можно было совершать по картам международных платёжных систем. Кроме того, для таких карт доступен сервис Mir Pay, который используется для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android.

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что внутри России основной платёжной системой действительно станет "Мир", но для путешественников есть другой вариант — UnionPay. Это китайская платёжная система позволяет оплачивать товары и услуги в 180 странах мира. При этом специалист уверен, что это лишь временная альтернатива.

"Если россияне начнут активно использовать карты UnionPay, то существует большая вероятность, что западные партнёры поставят китайцев перед выбором — либо поддержать санкции, либо самой UnionPay попасть в санкционный список", — цитирует его Москва 24.

Напомним, что 6 марта Visa и Mastercard сообщили о приостановке своей деятельности в России. 

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Автор: Валентина Севрюгина
Темы россия сергей хестанов
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