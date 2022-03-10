Стали известны детали встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

В четверг, 10 марта, в 11:00 начнутся переговоры руководителя МИД России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Также известно, что в беседе примет участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Известно, что контакт дипломатов пройдёт в Анталье. В здании обеспечили усиленные меры безопасности, передаёт РИА Новости. Российской делегации предоставили специальную комнату, рядом с ней находится пресс-центр. Это первый диалог Лаврова и Кулебы с начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. После переговоров министры ответят на вопросы журналистов.

Ранее официальный представить МИД РФ Мария Захарова указала на прогресс в переговорах Москвы и Киева. По словам дипломата, российские власти пытаются остановить бессмысленное насилие.

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