На Зеленского покушались больше 10 раз, сообщили в офисе президента Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что жизнь президента Украины находилась в опасности более 10 раз — было именно столько попыток покушений.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трёх попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.), которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", — сказал Подоляк в беседе с журналистом "Украинской правды".

Советник офиса напомнил, что на Украине действует мощная сеть разведки и контрразведки. Спецслужбы отслеживают диверсантов, которые уничтожаются "ещё на подходах".

По данным проекта "Война с фейками", Зеленский сейчас находится не в Киеве. Его местонахождение скрывается из-за спецоперации России на Украине.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты Рады передали ему информацию о бегстве украинского президента Владимира Зеленского из Украины в Польшу.

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