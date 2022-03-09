EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье

Мир

Жители Энергодара и близлежащих сёл смогут выехать в Запорожье по гуманитарному коридору 9 марта. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье

"Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, и зелёный — для эвакуации населения — в город Запорожье, — написал глава городской администрации в своём телеграм-канале.

По словам Орлова, с 9.00 объявлен режим прекращения огня. Ожидается, что в период с 12.00 до 13.00 по гуманитарному коридору в Энергодар из Запорожья доставят медикаменты, в том числе инсулин, а также продукты для бесплатных социальных столовых, которые планируется организовать в школах для поддержки наиболее незащищенных жителей города.

"На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих выехать из Энергодара. Согласована также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой разрешено идти вслед за автобусами", — сообщил мэр.

Он отметил, что у всех машин в правом верхнем углу лобового стекла должен быть красный крест.

По словам Орлова, желающие покинуть город по гуманитарному коридору должны собраться на улице Курчатова и иметь при себе документы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы красный крест
Sberbank
Новости
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"
Сивков объяснил, почему российские военные не берут города
Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"
Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли
Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье
Чернобыльская АЭС перестала передавать данные МАГАТЭ
Как Иран выживает сорок лет под жесточайшими санкциями Запада
Какие задачи стоят перед "фейк-ньюс", рассказал политтехнолог Маркелов
Зеленского призвали не медлить с предложениями РФ по прекращению конфликта
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Любовь Степушова Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России Любовь Степушова Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Последние материалы
В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"
Сивков объяснил, почему российские военные не берут города
Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"
Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли
Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье
Чернобыльская АЭС перестала передавать данные МАГАТЭ
Как Иран выживает сорок лет под жесточайшими санкциями Запада
Какие задачи стоят перед "фейк-ньюс", рассказал политтехнолог Маркелов
Зеленского призвали не медлить с предложениями РФ по прекращению конфликта
Ведущая американского телеканала обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников