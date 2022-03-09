Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье

Жители Энергодара и близлежащих сёл смогут выехать в Запорожье по гуманитарному коридору 9 марта. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, и зелёный — для эвакуации населения — в город Запорожье, — написал глава городской администрации в своём телеграм-канале.

По словам Орлова, с 9.00 объявлен режим прекращения огня. Ожидается, что в период с 12.00 до 13.00 по гуманитарному коридору в Энергодар из Запорожья доставят медикаменты, в том числе инсулин, а также продукты для бесплатных социальных столовых, которые планируется организовать в школах для поддержки наиболее незащищенных жителей города.

"На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих выехать из Энергодара. Согласована также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой разрешено идти вслед за автобусами", — сообщил мэр.

Он отметил, что у всех машин в правом верхнем углу лобового стекла должен быть красный крест.

По словам Орлова, желающие покинуть город по гуманитарному коридору должны собраться на улице Курчатова и иметь при себе документы.

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