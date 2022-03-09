Власти Сумской области заявили о продлении действия гумкоридора в Полтаву

Действие гуманитарного коридора Сумы — Полтава продлено до вечера 9 марта. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь работала переговорная группа, и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00", — написал глава администрации в своём телеграм-канале.

По словам Живицкого, по гуманитарному коридору можно будет покинуть Сумы на своём транспорте.

Кроме того, ориентировочно к 14.00 планируется вернуть из Полтавы 22 автобуса, вывозивших людей из Сум накануне, 8 марта. На этих автобусах предполагается отправить беременных, женщин с детьми, пожилых людей и инвалидов.

Гуманитарный коридор Сумы — Полтава начал работу в минувший вторник, 8 марта. Он действовал с 9.00 до 21.00. По словам Живицкого, в первую очередь из Сум вывозили женщин с детьми, беременных, стариков и инвалидов. Также эвакуировали иностранных студентов, однако часть из них ещё остаётся в Сумах.

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