Чернобыльская АЭС перестала передавать данные МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что организация не получает информацию об обстановке на Чернобыльской АЭС. Российские военные установили контроль над станцией 25 февраля.

По словам Гросси, системы мониторинга больше не направляют в МАГАТЭ данные о состоянии АЭС. Представитель агентства подчеркнул, что специалисты организации анализируют технологию. Дополнительные сведения о ситуации опубликуют как можно быстрее, пообещали в МАГАТЭ, передаёт ТАСС.

"На данный момент никто не понимает, что происходит в Чернобыле и что угрожает региону. Чрезвычайно опасная ситуация", — написал в своём Telegram-канале член украинской делегации по переговорам с Россией, советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что ВСУ и армия РФ совместно охраняют Чернобыльскую АЭС. Как отметил один из украинских солдат, возле этой станции не велась стрельба.

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