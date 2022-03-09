Reuters назвал исключение из новых антироссийских санкций США

Власти США сделали исключение для урана при запрете на импорт российских энергоносителей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По информации издания, американская энергетическая промышленность сильно зависит от РФ, Казахстана и Узбекистана. США получают из этих стран примерно 50% урана, используемого на АЭС.

Как сообщает Reuters, предприниматели из Штатов, работающие в энергетической сфере, потребовали, чтобы власти не запрещали импорт урана из России, несмотря на проведение специальной военной операции на территории Украины.

"В США сегодня нет производства и переработки урана", — сказано в материале.

Кроме того, в документе Белого дома с новыми антироссийскими санкциями не упоминается уран. В Reuters считают, что это подтверждает информацию их источника.

Ранее президент США Джо Байден запретил импорт энергоносителей из РФ в связи с проведением спецоперации на Украине.

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