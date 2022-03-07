Пасечник: почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся пункты взяты в кольцо

Большая часть ЛНР взята под контроль. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил руководитель республики Леонид Пасечник.

Он отметил в эфире телеканала "Россия 1", что почти все оставшиеся населённые пункты удалось взять в кольцо.

"На сегодня практически вся территория Луганской народной республики, большая её часть, освобождена. Под вопросом ещё достаточно серьёзный укрепрайон — Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Но эти населённые пункты почти взяты в кольцо", — подчеркнул Пасечник.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Через несколько дней, 24 февраля, он выступил с обращением к жителям страны. Глава государства сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию по демилитаризации Украины. При этом лидер РФ подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен