Украинское население является жертвой стратегии США в военной, экономической и дипломатической сферах, считает президент Ирана Ибрагим Раиси.
"Народ Украины, как и афганцы, йеменцы и иракцы, является жертвой злонамеренной политики США", — заявил он в интервью государственным СМИ.
По словам Ибрагима Раиси, его страна выступает против вооружённого конфликта, и чем скорее конфронтация закончится, тем будет лучше для всего международного сообщества.
"Каждый день, когда нет войны, идёт на пользу нациям и уменьшает опасности, ущерб и проблемы людей", — сказал глава Ирана.
Напомним, ранее о том, что главный виновник сегодняшних событий на Украине — Вашингтон, заявляли верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.
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