Зеленский обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Известно, что во время разговора украинский лидер затронул тему дальнейших совместных шагов, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, уточняется, что Зеленский попросил Британию подумать об ужесточении санкций против России.

В воскресенье, 6 марта, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил о готовности лично просить президента России Владимира Путина о предоставлении убежища и спасении украинского лидера.

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