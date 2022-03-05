"Страна.ua": третий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта

Стало известно, что третий раунд переговоров России и Украины может состояться уже 7 марта. Об это написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента страны.

"Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта. По крайней мере, такое предложение сделал офис президента Украины", — сказано в сообщении.

Также в публикации уточняется, что в данный момент Киев находится в ожидании реакции российской стороны.

В субботу, 5 марта, президент России Владимир Путин заявил, что вся военная инфраструктура на Украине уничтожена в ходе российской спецоперации.

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