Путин заявил о ликвидации почти всей военной инфрастуктуры Украины

Почти вся военная инфраструктура на Украине уничтожена в ходе российской спецоперации, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", — рассказал Путин, общаясь с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Глава государства отметил, что спецоперация РФ на Украине проходит согласно утверждённому плану, который разработал Генштаб. Он пообещал, что выполнит все поставленные ею задачи на Украине.

"Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии", — добавил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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