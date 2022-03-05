Путин рассказал, необходимо ли ввести режим ЧС в России

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что пока власти не планируют объявлять режим ЧС. Соответствующее заявление президент сделал в ходе беседы с лётчицами отечественных авиакомпаний.

Как отметил глава РФ, существует две ситуации, при которых необходимо вводить особое положение:

угроза внутри страны,

техногенная катастрофа или стихийное бедствие.

"Слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — заявил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим он напомнил, что в спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине работают только профессиональные солдаты, которые оформили контракт. Призывников же отправлять в соседнюю страну не планируют, подчеркнул президент.

Ранее Путин предупредил, что Украина может лишиться государственности из-за действий властей. Также российский лидер указал на существование большого количества разных сценариев демилитаризации государства, о которых уже рассказали представителям Киева.

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