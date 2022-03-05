Песков рассказал о планах Путина на 8 марта

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, у Владимира Путина не запланировано каких-то праздничных мероприятий по случаю 8 марта.

Песков отметил, что Путин планирует в праздники работать, как и во все остальные дни.

"Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры. Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных. Планируются совещания с правительством по состоянию экономики", — сказал Песков, которого цитирует "Газета.Ru".

Пресс-секретарь добавил, что 6 марта отмечает свой юбилей первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, и президент собирается её поздравить, правда, сделает это дистанционно. Представитель Кремля пояснил, что это связано с мерами предосторожности, вызванными коронавирусом.

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