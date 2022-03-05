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Автор Дмитрий Плотников

Владимир Путин намекнул о ликвидации украинской государственности

Политика

В субботу, 5 марта, на встрече с женщинами-пилотами президент России Владимир Путин коснулся многих горячих тем. Разумеется, не обошел глава государства и украинскую тематику.

Владимир Путин намекнул о ликвидации украинской государственности

Освещая данную тему, Путин прозрачно намекнул о возможности ликвидации государственности Украины.

"Они должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдёт, это будет целиком и полностью на их совести", — заявил лидер РФ.

Также он сказал, что существует много различных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию. Президент отметил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины уже практически завершена.

"Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, частично в основном: склады с вооружением, с боеприпасами, авиацию, системы ПВО", — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что Россия пыталась решить конфликт миром — надо было дать Донбассу говорить на русском языке и жить по-своему, однако Украина организовала блокаду.

Путин также назвал "театром абсурда" заявления, что РФ якобы не собиралась выполнять минские соглашения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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