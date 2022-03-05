Лавров уверен, что Киев придумывает предлоги, чтобы затянуть переговоры

Киев придумывает разные предлоги, чтобы переговоры состоялись как можно позже. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что делегация РФ была готова прибыть к месту очередного этапа российско-украинских переговоров ещё днём ранее, 4 марта, однако с украинской стороны никаких ответных действий и намерения встречаться не наблюдалось. Лавров отметил, что украинская сторона пока вообще не информирует россиян о своих планах.

"Наши участники ожидают хоть какой-то информации от украинской стороны. Пока всё странно. Вроде все ожидают скорейшего согласия, но украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать переговоры — новых сроков мы не получили", — сказал Лавров в разговоре с "Известиями".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Российская и украинская стороны провели уже два раунда переговоров в Белоруссии, в ходе второй встречи был частично решён гуманитарный вопрос. На очереди — третий этап.

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