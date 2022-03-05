Киев придумывает разные предлоги, чтобы переговоры состоялись как можно позже. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что делегация РФ была готова прибыть к месту очередного этапа российско-украинских переговоров ещё днём ранее, 4 марта, однако с украинской стороны никаких ответных действий и намерения встречаться не наблюдалось. Лавров отметил, что украинская сторона пока вообще не информирует россиян о своих планах.
"Наши участники ожидают хоть какой-то информации от украинской стороны. Пока всё странно. Вроде все ожидают скорейшего согласия, но украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать переговоры — новых сроков мы не получили", — сказал Лавров в разговоре с "Известиями".
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
Российская и украинская стороны провели уже два раунда переговоров в Белоруссии, в ходе второй встречи был частично решён гуманитарный вопрос. На очереди — третий этап.
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