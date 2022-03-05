Депутат Госдумы высказал мнение о переговорах России и Украины

Сам факт переговоров российско-украинской делегации нельзя не приветствовать, однако нужно понимать, что доверять украинской стороне очень сложно, поскольку даже взятые ранее обязательства, под которыми подписывалась Украина, ею не исполнялись. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Он напомнил о Минских соглашениях, Договоре о дружбе и сотрудничестве и партнёрстве, подписанном в 90-е годы, который также пал жертвой подобного подхода, не успели просохнуть чернила.

Поэтому, на сегодняшний день, очевидно, что украинская сторона не готова соглашаться на то, о чём идёт разговор (денацификацию и демилитаризацию), хотя разговор об этом на переговорах идёт, причём довольно детально, считает депутат. Также, по его мнению, Украина не готова брать на себя обязательства по нейтралитету.

Мало того, любые договорённости затем предусматривают одобрение на международном уровне. И здесь тоже существуют риски, которые были уже раньше в российской истории, добавил Затулин.

По его мнению, все эти угрозы политическое руководство России прекрасно видит, и оно намерено довести операцию до логического конца, который был заявлен в начале операции.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров объяснил, почему Зеленский не пойдёт на признание нейтрального статуса страны.

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