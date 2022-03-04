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Автор Николай Ткаченко

Депутат Госдумы и политолог высказались о возможном бегстве Зеленского из Киева

Политика

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно покинул страну, как заявил 4 марта спикер ГД РФ Вячеслав Володин, то может ли повториться сценарий со сменой власти в Киеве 2014 года? На этот вопрос ответил Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат Госдумы и политолог высказались о возможном бегстве Зеленского из Киева

По мнению политика, это сообщение требует проверки, хотя нельзя исключить, что произошло именно так. Затулин добавил, что обратил внимание на тяжёлое состояние Зеленского, судя по кадрам его последнего выступления. Поэтому совершенно нельзя исключить, что он мог сломаться, просто не выдержав напряжения.

"Я так же понимаю, что реально Киев становится для него опасным местом, потому что Киев со дня на день может быть захвачен в ходе российской специальной военной операции. Он и так же уже блокирован частично или полностью. Конечно, очень может быть, что Зеленский этого опасается и из Киева выбрался. Вообще представители команды Зеленского очень трусят, особенно в последнее время", — высказался парламентарий.

Он привёл пример с делегацией Украины, которая два дня не могла добраться на переговоры в Белоруссии. И ехала на Запад, в Польшу, и оттуда через Польшу добиралась вертолётом до места проведения переговоров на польско-белорусской границе.

По словам Затулина, перспективы вообще ухода Зеленского или его свержения в такой ситуации не исключены, тем более, если он попадёт в плен или лишится возможности коммуницировать со своими генералами и правительством. Однако именно поэтому настойчивые обращения к Зеленскому со стороны Соединённых Штатов о том, что ему предлагают убежище, играют двойную роль, продолжил депутат.

По поводу лидерских качеств Зеленского на Западе вряд ли обольщаются, но он нужен им в будущем как символ, с помощью которого можно попытаться вернуть утраченную страну, заключил он.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, сначала нужно разобраться, как переговорная группа летала через Польшу и без охраны возвращалась обратно, а говорили, что, якобы, в Киев. Аналитик считает, что это как раз может указывать на то, что Зеленский, наверное, уже сидит в бункере в Польше и выполняет только те указания, которые дают ему советники из Вашингтона и Лондона.

При этом на сегодняшний день важнее для ВС РФ и для группировок Луганской и Донецкой народных республик — решить задачи, поставленные перед специальной военной операцией и, конечно, защитить жизни людей и безопасность России. А затем уже можно говорить о выборах, на которых народ решит, кому доверить власть.

"Естественно, что в такой атмосфере, наверное, речь идёт о том, чтобы провести выборы. Притом эти выборы должны быть свободными и, наверное, они должны определить того человека, который бы стал заниматься Украиной", — заключил аналитик.

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Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы киев россия польша украина андрей кошкин вячеслав володин владимир зеленский константин затулин
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