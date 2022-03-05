eBay заявил о приостановке доставки заказов в РФ и на Украину

Американская компания eBay, специализирующаяся на онлайн-продажах, приостановила доставку заказов в РФ и на Украину с 3 марта.

Согласно сообщению компании, которое приводит ТАСС, решение о приостановке доставки принято в связи с ситуацией вокруг Украины в целях защиты покупателей и продавцов от проблем с с транспортировкой.

Ранее стало известно о приостановке работы электронной системы онлайн-платежей PayPal на территории РФ в связи с проведением ею специальной военной операции на Украине.

"В сегодняшних условиях мы приостанавливаем работу PayPal в РФ", — заявил президент и главный исполнительный директор корпорации Дэн Шульман.

О приостановке продаж и услуг в РФ заявила также Microsoft. Накануне, 4 марта, многие компании сообщили о прекращении своей деятельности в РФ из-за решений США и ЕС об антироссийских санкциях.

В компании Google решили приостановить продажи контекстной рекламы в своём поисковике и YouTube в РФ из-за её действий на Украине.

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