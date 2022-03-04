Microsoft объявила о приостановке продаж и услуг в РФ

Компания Microsoft решила приостановить продажи своих продуктов и оказание услуг в РФ из-за её действий на Украине.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", — говорится в сообщении, размещённом на сайте компании 4 марта.

В компании заявили, что прекращают многие виды своей деятельности в РФ в соответствии решениями властей США и ЕС об антироссийских санкциях.

В сообщении подчёркивается, что компания продолжит оказывать помощь Украине в сфере кибербезопасности.

Ранее компания Google заявила о приостановке продаж контекстной рекламы в своём поисковике и YouTube в РФ в связи с её действиями на Украине.

Американская компания Cisco Systems Inc, производящая сетевое оборудование, также приостановила свою деятельность в РФ и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.

"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии… Мы поддерживаем Украину", — цитирует "Интерфакс" письмо главного исполнительного директора компании Чака Роббинса.

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