Минобороны РФ: бойцы ДНР взяли под контроль восемь населённых пунктов

Восемь населённых пунктов Донецкой области перешли под контроль сил ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Взяты под контроль населённые пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка, Беловеж, Златоустовка и Антоновка", — заявил в ходе брифинга представитель российского военного ведомства.

По его словам, за прошедшую ночь силы ДНР продвинулись вглубь Украины на 27 километров. Кроме того, они продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Конашенков отметил, что украинские националисты ведут огонь по вошедшим в город бойцам Народной милиции с позиций, оборудованных в школах, детсадах и медучреждениях.

Представитель Минобороны заявил также о продолжении наступления войск ЛНР.

"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Стельмаховка — Калиновка", — сообщил Конашенков.

По его словам, российские военные за прошедшие сутки взяли под контроль десяток украинских населённых пунктов, в том числе Загорное, Любимовку, Комсомольское, Константиновку, Преображенку, Пролетарское и Решетиловское.

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