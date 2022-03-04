Лукашенко: конфликт на Украине закончится, а санкционная война — это надолго

Конфликт на Украине "завтра закончится", а санкционная война в экономике и финансах — это надолго, высказался белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идёт против Белоруссии — это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт на Украине. Конфликт на Украине, извините, сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжёлым он ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лукашенко выразил надежду на то, чтобы серьёзный конфликт, который развернулся на Украине, "не перерос в планетарный". Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности Белоруссии и руководством Совета Министров.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

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