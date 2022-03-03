Российские военные и силы ДНР организовали гуманитарный коридор для жителей окружённого Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вооружёнными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуется гуманитарный коридор и гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск", — говорится в сообщении Басурина в Telegram.
По словам представителя Народной милиции, жителей Мариуполя, решивших покинуть город по гуманитарному коридору, обеспечат медпомощью и предметами первой необходимости, а затем сопроводят в РФ. Басурин отметил, что в России готовы принять и разместить мариупольцев.
Силы ДНР взяли Мариуполь в окружение накануне, 2 марта. Утром в четверг, 3 марта, в Минобороны РФ сообщили о сужении кольца окружения вокруг города.
Согласно сведениям Народной милиции ДНР, батальон "Азов" использует жителей Мариуполя в качестве живого щита. Попытки покинуть город жёстко пресекаются. Есть информация об убийствах горожан, намеревавшихся выбраться из Мариуполя.
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