Мединский назвал ориентировочное время начала переговоров России и Украины

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал ориентировочное время проведения переговоров с украинской стороной по урегулированию конфликта.

По его словам, диалог начнётся примерно в 12:00. При этом он опроверг данные о том, что представители Украины уже прибыли на белорусско-украинскую границу.

"Украинская делегация пока не приехала на переговоры в Белоруссию, они ещё не начались, российская делегация ждёт", — сказал Мединский в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что делегация с Украины будет представлена на достаточно высоком уровне. Однако её состав не раскрывается.

Российско-украинские переговоры состоятся сегодня, 28 февраля, в государственной резиденции, расположенной неподалёку от реки Припяти. В целях безопасности представители Украины отправились на мероприятие через территорию Польши. По предварительным данным, они должны приехать уже в ближайшие часы.

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